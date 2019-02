–No sé… Me preguntan cómo estoy. Son conscientes de que esto es muy importante para mí, pero no me demuestran tanto. Son reservadas. No me quieren jorobar. Saben que no me gusta que me sobreprotejan, soy una persona independiente… Creo que se van a dar cuenta al verme más flaco. Se van a impresionar, porque nunca me vieron delgado.