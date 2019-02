¿Algunas de las demostraciones de amor devoto por parte de los críticos? "Gaga se ve sutil y entregada en pantalla" (Chicago Tribune); "Cooper y Gaga encuentran la manera de hacerlo sentir fresco y nuevo" (Roger Ebert; NdR: esta es la tercera adaptación de la película de 1937); "La presencia naturalista de Lady Gaga es crucial para la fuerza del film" (The New York Times); "Más allá de las bromas sobre su nariz no comercializable, hay más de un toque de la personalidad de Streisand en Funny Girl en la emocionante actuación de Gaga" (The Guardian). "Cuando mi personaje habla de lo fea que se siente, eso fue real. Soy tan insegura… Me gusta predicar, pero no siempre practico lo que predico", dijo Stefani, quien se sintió identificada con el rol que puede valerle un serio comienzo en el celuloide.