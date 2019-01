–Hay artistas jóvenes que me pueden tener como referencia, porque soy material de discusión. Utilizo muchas técnicas. Tengo la satisfacción de que puedo ser objetada por muchas cuestiones, pero me reconocen la seriedad y el compromiso con el trabajo. No trabajo con una idea y encargo la obra para que otros la ejecuten. Estoy en todo el proceso. Y no es que lo otro esté mal. Simplemente, no es mi manera de trabajar.