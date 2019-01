Menciona M. Night Shyamalan (48, estilo clásico), en tono confidente: "He compartido set con Pablo Helman, un argentino muy talentoso, que supervisó los efectos especiales de The Last Airbender (El último maestro del aire, 2010). Así que –agrega– desearía que me sugirieras algunos filmes de tu país para que vea. Suelo llevarme hermosas sorpresas… En serio, ¿qué tres películas de la Argentina recomendarías? ¿Te animas a apuntármelas?".