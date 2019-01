"El rol de director se lo debo a mi experiencia como profesor en mi escuela. He disfrutado mucho de las muestras y seminarios con mis alumnos. Porque, por más que me dirigí a mí mismo, no podía decir que era un director… Me hace muy feliz juntarme con colegas que me conocen desde nuestros inicios. Y es un lujo contar con la libertad que me dio Casella. Además, dirigir confirma mi enamoramiento por el actor. Es maravilloso verlo ganar el partido sobre el escenario, con un coraje y una exigencia admirables", detalla Vena sobre este nuevo rol, que disfruta enormemente. Se entusiasma con reflexionar sobre el éxito: "Creo más bien en hacer un recorrido. El trabajo del actor se termina con la última función".