"El viejo está bien, la pelea todos los días. Hace unos meses comenzó en un nuevo centro de rehabilitación porque lo veíamos estancado. No es que estaba mal, simplemente que no había evolucionado como nosotros esperábamos. Pero pudimos pasar juntos las fiestas y cuando le dije que iba a hacer mi debut en teatro se puso muy contento y me dijo: '¡Ahora metele para adelante y no aflojes!'. Y yo quiero hacer las cosas bien porque verlo a mi viejo feliz es lo que más quiero en el mundo".