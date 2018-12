Ambos pasan sus días en la casa de Bella Vista que Maradona compró para Rocío y su familia, aunque sin salir a muchos lugares públicos: quizás por eso en la última semana surgieron versiones de un nuevo round entre ellos. "Están cansados de aclarar los detalles de su vida amorosa, todos sabemos que sus separaciones siempre han sido muy breves", dice un amigo de Diego, que además cuenta que el Diez les pidió un permiso especial a los dirigentes de Dorados de Sinaloa para pasar la Navidad en la Argentina junto a sus familiares. Luego volverían a México, donde Rocío aún no se pudo adaptar del todo, ya que no se acostumbra a la vida de hotel. Es por eso que Maradona pidió que, para su vuelta, esté lista su casa para concretar la mudanza definitiva. Hoy por hoy siguen juntos, y tratándose de Diego y Rocío, no es poco.