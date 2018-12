Cambiaso: María es un sostén. Una máquina. Sobre todo ahora, cuando más la necesito, descargo con ella, le cuento mis temores. Fue una semana con mucha presión porque no tengo muchos Abiertos más. Después de 25 años juntos, me conoce y me dice la palabra justa. Eso suma cantidad.

Pelón: María José es mi compañera, una madraza que me dio tres hijos divinos –Vicente (6), Amalia (5) y Agustín (2)–. Y es crack para organizar los viajes. Ni bien podemos, vamos para Chile, su lugar, que extraña mucho. Ahora vamos para las Fiestas y el 15 de enero ya arrancamos la temporada de Palm Beach. Esto es así, no parás nunca.

Mc Donough: Claro. Sin mi mujer, Mechi, y sin la familia –tienen a Milo (8), Olivia (6) y Rafa (3)–, bancar este ritmo sería imposible. Ahora hacemos base en Dubai. Gracias a ellos, cuando perdés te das cuenta de que esto es un juego y, cuando llegás a tu casa, tenés a quién abrazar.

Nero: Josefina me re banca, es crack. Lo mejor que tiene es que le encanta lo que hacemos. Le gustan los caballos, los conoce. Después de los partidos quiere ver la repe en la tele para ver cómo jugamos. Y generalmente soy yo el que está cansado. Y eso que esperamos una nena para fin de enero –ya tienen a Lorenzo (5) e Isabel (2)–. Sin dudas, fueron fundamentales para estos seis abiertos.