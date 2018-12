Pashkus desmenuzó la tarea de convencerlo: "Lo llamé hace meses. Le dije si quería venir y me contestó: 'No, no puedo. Estoy enojado. Hay cosas que me tienen preocupado. No me fui bien…'. Lo seguí llamando, le mandé mails y seguía negándose. Yo insistí, y en uno recibí otra respuesta: 'Ricky, no sé si habrá aviones, si conseguiré vuelo'. Se lo conseguimos. 'Pero Ricky, yo hace once años que no bailo. Cambiaron las cosas', siguió. Le dije: 'Julio, te quiero hacer un mimo, que el mundo sepa que la gente te sigue amando y admirando'. A partir de ahí le mandé un abanico de músicas. Eligió la del Litoral. Le mostré la coreografía bailándola yo con Soledad Mangia, que fue la partenaire de Julio, lo grabé… Entonces me dijo: 'Sí, dale, lo hago'. ¡Y deslumbró!".