–La música es un lenguaje universal. Esto se ha dicho mil veces, pero no deja de ser una gran verdad. Una vez me junté con un músico de Mongolia. No podíamos hablar una palabra. Pero empezamos a tocar y fue como si nos conociéramos de hace veinte años. Además, siempre sentí una relación muy fuerte entre la música y la espiritualidad. Conecta a las personas desde lo esencial. Anima a la materia. Es decir, les da alma a las cosas. Los niños, por ser niños, tienen una cuota importante de inocencia y de "desconocimiento", entre comillas. Porque cuando somos grandes tenemos mucho para "desaprender". Cosas que aprendiste y te limitan. Cuando sos niño, en cambio, tenés una pureza que hace que la música se manifieste de manera directa. Eso es lo lindo que pasa entre ellos y la música. En cambio, cuando ya estudiaste y tenés muchos conocimientos, también podés paralizarte.