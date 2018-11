Oprah Winfrey: “Siempre admiré su carrera. Cuando la entrevisté estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. ‘¿Estás temblando?’, me preguntó. ‘¡No me lo digas, que es peor!’, le contesté. Entonces se paró, me abrazó y me dijo: ‘Tranquila, Barb. Va a estar todo bien’”