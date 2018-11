Curiosamente, llegó al mundo del celuloide casi de casualidad. "Nunca en mi vida se me ocurrió ser actor… y menos humorista –explica–. Mi familia jamás me apoyó. Todos tienen estudios universitarios y son de la alta sociedad. Un año antes de entrar a la Universidad, mientras terminaba el secundario, me metí en un cine a ver una película de Danny Kaye, una leyenda de la comedia. Antes de ingresar a la sala no sabía qué quería hacer con mi vida. Cuando lo vi bailar y cantar, fue la misma sensación de cuando estás frente a la mujer de tu vida. Terminó el filme y me dije: 'Entendí. Yo quiero hacer esto'".