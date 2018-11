Pa: Sí, ¡y a Oli le encanta!

Pe: Lo único es que está convencida de que va a actuar. No sabemos cómo decirle que no. ¡Hasta crea escenas! Tiene mucho de nosotros dos y de mi lado, como productor, nos dice "acá se me ocurrió que yo puedo entrar" o "ya sé, mi personaje se va a llamar Violeta igual que el de mamá, así vos no sabés cuál es cuál y la gente se ríe". No es algo que nosotros les inculquemos, para nada. Se dio naturalmente que ella viva y disfrute el teatro. Y creo que para Pau también es una gran motivación.

Pa: Totalmente, porque ella es fanática del padre que ganó un Bailando, pero a mí nunca me vio bailar. Me divierte que me vea en el teatro. Aparte, obviamente me encanta que volvamos a trabajar juntos. De hecho, los dos estamos muy felices. Hoy veníamos para acá en el auto, para hacer las fotos de la marquesina, y de repente nos dimos cuenta de que pasó mucho tiempo desde la última vez que lo hicimos… ¡Antes vivíamos laburando juntos! Estábamos en el Bailando, las campañas, el teatro… Tras todo lo que nos pasó en el medio, éste es un lindo regreso.