–Macri le echó la culpa al clima, a Turquía, a Estados Unidos, a China. Lo único cierto es la sequía. El resto pasó en toda la región, y no tienen esta crisis. El problema real es que Macri no entiende que esta crisis es auto generada. Obviamente, recibió el país destruido. Pero no lo explicó, y fue un grave error. En dos años y medio no hizo nada. Y éste es el resultado. Cuando un gobierno, en estas circunstancias, no ajusta, lo hace el mercado. Por supuesto, hablamos de una economía libre como pretende llevar adelante el Gobierno. Con una política intervencionista, como fue la de Cristina, los mercados no ajustan porque el partido no se juega en el mercado. Por eso el kirchnerismo le pedía plata a Venezuela al 14 por ciento de interés. Esto que sucede es lo que pasa en nuestro país, sistemáticamente.