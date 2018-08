Barbie: La verdad es que se rompió el hielo con la propuesta. Y lo cierto es que me sorprendió el llamado, pero también me alegró mucho que me haya tenido en cuenta. Hacía tres años que no trabajábamos juntos.

Muscari: Yo soy una persona que va para adelante, soy lo menos trabado posible. Y, aún en estos dos años que no tuvimos vínculos, siempre dije que la posibilidad de trabajar estaba latente. Sin saber que podía sumarse a Derechas, cuando apareció la posibilidad no lo dudé, por todo esto que te digo.