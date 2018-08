–Muchas. Te puedo contar la historia de Alicia, una voluntaria de 80 años. Estuvo todo el día trabajando. "Bueno, hubo dos horas que me fui al concierto de Martha Argerich, pero volví", me aclaró. A las once de la noche, cuando habíamos terminado de limpiar el predio y quedábamos un puñado de personas, le pregunté si tenía quién la llevara a su casa. Y me contesta: "No, ¿para qué? ¡Ahora me voy a tomar una cerveza con los que quedamos!". Yo no podía ni caminar, imaginate. Y fui con ellos, no podía ser menos… Después escuchás las historias de aquellos que abrieron los comedores, las razones que los motivaron a crearlos. La mayoría son personas que pasaron por esa situación de hambre, así que tratan de que ningún otro sufra lo mismo…