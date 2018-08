–Sí. Me alejé del teatro absorbido por otros compromisos. Durante diecisiete años seguidos hice Cuéntame cómo pasó para la televisión española (N. de la R.: aquí se vio la versión argentina el año pasado, protagonizada por Nicolás Cabré). Además, participé en seis series y dieciséis películas. Aunque no me daba el tiempo para más, igual siento que nunca dejé de pertenecer al teatro. Sin embargo, te confieso, me dio vértigo volver a subirme a un escenario: los primeros días haciendo la obra he sentido un reencuentro lleno de emoción. Siento que, al mismo tiempo que ahora me considero un actor mayor, soy muy joven todavía en el teatro.