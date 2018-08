Aunque, completa, "es increíble la cantidad de hombres que me llaman. No sé qué emano (ríe), será que saben que estoy sola. Aparecen conocidos y no conocidos, de varias edades. A mí me divierte, pero no agarro viaje y el touch and go no me va. Quizás, algún día, tenga una relación que prospere. Pero por más que me llamen muchos hombres, los únicos con quienes comparto mi vida son mis hijos y Barbie. También tuvo que ver lo que pasó con la vista de Thiago. Aunque Leandro me acompañó, me di cuenta de que necesitaba estar sola y full time para él. Así que le pedí un tiempo, y bueno, ya se sabe lo que pasa cuando se dice eso…"