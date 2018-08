-Estaba muy concentrada, sobre todo en pasarlo bien. Es raro tal vez, pero sentía que eso podía ser la puerta a que el público también lo disfrutara. Me hace feliz mi trabajo, estaba nerviosa, obvio, estaría más loca si no. Pero más estaba contenta, disfruté mucho la incertidumbre de no saber qué pasaría hasta vivirlo. En el festival les comediantes son "carne para el monstruo", como le dicen al público. Todes les periodistas me preguntaban qué iba a hacer cuando fracasara. Me ningunearon mucho porque no conocían mi trabajo y porque una mujer haciendo comedia, según todes, era una razón más potente para desconfiar (todavía lo es). Mucha gente creyó que me iría mal, me lo decían mucho y con esa presión me subí al escenario. Disfrutarlo era el verdadero triunfo. Ah! Y por supuesto hacer todo lo que me había propuesto. Quería decir todo lo que llevaba planeado, la emoción quedó un poco de lado gracias a eso.