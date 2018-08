–Yo soy actriz. Me gusta hacer de todo, ser versátil y no encasillarme. Trabajar para chicos me encanta y me parece increíble, pero no quiero instalarme en un lugar. Por ejemplo, en un futuro me encantaría hacer de mala. Nunca me tocó. Me imagino bien mala, aunque sospecho que debe ser difícil no juzgar al personaje y creerte vos mismo esa maldad. Pero bueno, cuando me toque te diré cómo hago.