–La madurez me hizo entender que la belleza tiene que ver más con la actitud. Siempre que me caí me volví a levantar. Mis marcas de la vida son mi aprendizaje y eso me hace sexy. No existe mujer que con gimnasia, dieta y algún tratamiento no pueda estar hermosa. Yo me empecé a cuidar después de los 30: entreno mucho, como sano, equilibrado y sumo tratamientos para que me brille la piel –a veces con el doctor Damián Rosenberg y otras con Fernando Felice–. Lo mejor es hacerte láser cada dos años. Eso te ilumina y te renueva mucho la piel. También la fibrina, que es como el plasma pero más concentrado.