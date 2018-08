¿Cuál sería el ideal? "Me identifica mucho el formato de Ellen DeGeneres (The Ellen DeGeneres Show, Warner Bros): entrevista, presenta a grandes personajes que aún no tienen popularidad y cumple sueños", destaca. A su regreso a Buenos Aires, y tal vez con ese objetivo, la embajadora de Tommy Hilfiger –que en septiembre desembarcará en la Fashion Week neoyorquina– emprenderá conversaciones con vistas a un show que la devolverá a la televisión en 2019. Entretanto, despunta otro desafío: "La actuación es una gran incógnita para mí. Estoy dispuesta a saber de qué se trata. Hoy es otro gran pendiente en mi camino".