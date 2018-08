–No, no, no. Eso creo que lo sabemos. Pero nos hacemos amenazas en forma de juego: "Mirá que yo en cualquier momento agarro la valija y me voy… No tengo problema". Nos ponemos a prueba en términos humorísticos. Porque la cotidianidad es el grave problema de la convivencia. La falta de sorpresa. Por suerte, tenemos una casa grande y nos perdemos un poco. Si uno quiere estar un rato solo, lo puede hacer. Y después nos volvemos a buscar en forma circular.