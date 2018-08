–No hace mucho se ensañaron con vos diciendo que estabas muy flaca, al punto de la anorexia…

–Por suerte nunca tuve problemas alimentarios. Estaba mal por temas personales y bajé ocho kilos, pero nunca sufrí de anorexia. Como de todo, no me privo de nada y me doy todos los gustos. Aunque en mi dieta de la semana no hay carne, los asados de los domingos son sagrados. Y si bien no tomo gaseosas, me gusta disfrutar de una buena copa de vino.