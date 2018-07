PRIMER ANIVERSARIO. Anahí desapareció el 29 de julio de 2017. Seis días más tarde fue hallada asesinada en la Reserva Santa Catalina, ubicada a unas veinte cuadras de su casa. "Me comentó que iba a dar una vuelta por el Parque Municipal Eva Perón. Lo único que le pedí fue que no tardara, porque eran las 17.30 y estaba por oscurecer. Me contestó: 'Voy y vengo enseguida'. Cuando vi que eran las 19 y no llegaba empecé a llamarla, pero no me contestaba. A las 22 hice la denuncia en la comisaría", recuerda Silvia. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. "No soy la misma persona", le confiesa a GENTE.