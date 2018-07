–(Contesta con pícardía). Cuando en la ruta tengo un auto adelante, mi esposa siempre me dice: "¿Por qué no dejás que se aleje?". Y yo le contesto: "¿Por qué? Si yo lo puedo pasar, ¿para qué voy a dejarlo?". No me gusta correr, ¡pero para un Fangio el horizonte debe estar despejado!