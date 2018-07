–Jaja, sí. Por otro lado está bueno, porque tengo laburo. Ojo, a los ocho años ya era canillita en Uruguay. Ante mi observación, alguien me remarcó "pero estás trabajando…", y yo no sé si es un halago. Además, acá las crisis se reiteran. ¡Pero joder! ¿Hay que pedir perdón por laburar? Sin intención de herir a nadie, cuando me dicen "te reinventás", digo que no. Yo genero todo el tiempo, golpeo y empujo puertas. Hay que pelearla.