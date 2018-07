–Mis hermanos me llevan doce años, mínimo, y nació esa bebita rubia y de ojos celestes, de un segundo matrimonio, y vino a "destruirles la vida". Yo no cometí el mismo error con mi hermano más chiquito, Santos, hijo de Nequi Galotti. Sufrí tanto ese desamor de mis hermanos que no me querían ni ver, que dije: "Bueno, me tendrán que ver en todas las tapas de las revistas". Igual los quiero mucho. A veces, desear el mal se te vuelve en contra. Para algo también soy conocida, para poder decir algo que cambie las cosas, que modifique, como el arte. Y yo me considero una artista, aunque no me guste decirlo, y es entregarse al dolor y al arte.