Ante la ovación de pie, ahora sí Barenboim entregó su esquela como activista de la paz: "Sé que la Argentina pasa por un momento difícil, y sé además que es algo en lo que tenemos gran experiencia –agregó ilustrativo–. Así que les ruego que no se olviden de la cultura. Cuando la situación de la vida se torna difícil, lo primero que la gente piensa en dejar es la cultura, pero la cultura nos da ánimo y nos alegra. No lo olvidemos nunca. Como no olvidemos que la cultura no es sólo para privilegiados, ¡al contrario!", lanzó a manera de inclaudicable declaración de principios y broche de oro.