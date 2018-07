–No, fueron mi papá y mi abuelo, que me enseñó a dibujar. En un mal momento económico, papá viajó a la provincia de Corrientes para restaurar y pintar toda la iglesia de San Francisco. Yo me quedé en Bellas Artes. El primer año me lo banqué, y después comencé a pensar: "¿Y si papá se muere joven?". Así que renuncié a Bellas Artes y me fui a Corrientes, a trabajar con él. Ahí pinté mucho e hicimos mucha orfebrería en varios templos, como la Catedral y la Iglesia de la Cruz. Menos mal que fui, porque papá murió al poco tiempo: tenía 59 años. Aproveché siete u ochos años intensos del amor y la compañía de él. Aprendí muchísimos secretos, que aún hoy me sirven para crear un color que no existe, por ejemplo.