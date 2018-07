SECRETOS DE ALCOBA. "Un día te levantas y tienes un terreno en Marruecos. Al día siguiente viene el rey y dice que se lo des. Eso es lavado de dinero". Así despotricaba "la amiga entrañable" del monarca en 2015: "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco. Me usó de testaferro", le confesaba Corinna a Juan Villalonga, quien por esos años presidía Telefónica. Las grabaciones se filtraron gracias a lo que algunos medios llaman "las cloacas policiales".