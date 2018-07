–Sí. Pero supusieron que salir del "modelo Moreno" (Guillermo, secretario de Comercio entre 2006 y 2013) a una economía que se iba a ajustar sola no tendría impacto en los precios. La salida del cepo fue bien hecha desde el punto de vista del mercado cambiario, pero le erraron en los precios. Devaluaron y metieron un gran tarifazo. ¿Resultado? El Gobierno volvió, el año pasado, a una inflación igual a la que había antes de salir del cepo. Y el remedio para bajarla fue subir la tasa de interés. Tampoco dio resultado en materia fiscal: no hubo reducción de los déficits. A 12 millones de argentinos se les sacó plata con el tarifazo, y en vez de ahorrarla se la dieron a 250 mil tipos que cobran intereses de la deuda. No hubo política antiinflacionaria. El "efecto derrame" no funciona en países como la Argentina. La política del gobierno anterior, que sólo veía la pata del consumo, fue tan equivocada como la del actual, que sólo esperó la inversión extranjera y el derrame.