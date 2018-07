–Y… no se te ocurre conocer así a alguien… Le decía a mí amigo: "Ay, no. No tengo ochenta años… Please". Pero lo busqué en Instagram y ahí lo vi. Es muy reservado. Respeto su posición de no mostrarnos públicamente. En las redes no nos van a ver juntos. Decidimos guardarnos para nosotros. Por ahí alguna vez me gustó exponer con quién estaba… Ahora no.

–Tus proyectos en cine son muchos; entre ellos, uno con Juan José Campanella.

–Sí. Estuve filmando su nueva película, la remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico (N.d.R: comedia negra dirigida por José Martínez Suárez, de 1976), con Nico Francella, Graciela Borges y Oscar Martínez. Allí hago una participación especial. La verdad, Campanella es un director con el que quería trabajar desde hace mucho. Es un honor poder hacerlo. También encarné a Eva Perón en Rubirosa (serie de producción mexicana), que se estrena en septiembre y cuenta la vida de Porfirio Rubirosa, playboy, militar y diplomático dominicano. Viste que cuando interpretás a Evita ya podés decir que llegaste…