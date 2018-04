Además de la noticia más importante: nueve años después, ella estaba embarazada una vez más. "Nos habíamos hecho una ecografía unos días antes. Mario escuchó el corazoncito de María y estaba súper emocionado: 'No puedo creer que una cosa tan chiquita se mueva tanto', me decía. Cuando volvíamos del doctor, en un momento se quedó callado, como en blanco: 'No puedo parar de pensar qué será… ¿Una nena? ¿Otro Ryan?', pensaba. Estaba con la duda, pero no tenía preferencias. En cambio, yo estaba segura de que iba a ser un varón, porque en mi familia son todos varones… Me equivoqué".