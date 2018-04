"No recuerdo cuándo fue que nos llevaron a Auschwitz-Birkenau. Me raparon y me tatuaron el número en el brazo. Me pusieron a fabricar granadas y bombas. A mi mamá, a coser zapatos. A cada rato venía Eichmann, o Hess, y mandaban a quemar gente. A dos primas hermanas les dije 'huyan de esta barraca'. Una me dijo: 'Mira mis manos llenas de llagas… no quiero vivir más'. Y se las llevaron. Otra vez nos dijeron que salgamos porque iban a dinamitar todo. Corrimos hacia la puerta, y ametrallaron a los que estaban al frente".