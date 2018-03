–Yo estuve séptimo en el ranking nacional, pero nosotros no somos una familia de guita y había que bancar todo: entrenador, zapatillas de primera, encordados… y los viajes. A los 15, cuando debía ir a los Estados Unidos para jugar los primeros satélites, dije basta. Me partía el alma el esfuerzo que hacían mis viejos, y no banqué cargar con esa presión. Y también me agotó la soledad y el individualismo del tenis. Había estado once años, desde los cuatro, dedicado a full al deporte.