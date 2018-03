"Desde mucho antes de la aparición de estas islas, en nuestro municipio existe una gran preocupación por el medio ambiente, que se inicia en la educación escolar –enfatiza Gustavo Posse (55), intendente desde 1999, mandato legitimado por los vecinos por quinta vez ininterrumpida–. Lo vi con mis hijos cuando eran chiquitos y ahora lo observo con otros niños en edad escolar: hay un especial interés por los recursos del planeta. Nuestra función es preservar esos recursos. La costa de San Isidro se protege naturalmente, a través de la vegetación del lugar, como los juncales. Allí no hay tablestacado ni hormigón que pueda perjudicarla. La aparición de la isla fortalece el mensaje: es un área protegida. Para preservarla y que ningún vivo quiera colocar un muelle o realizar un acto posesorio ilegítimo. Se trata de una reserva natural para todos, donde además todos somos iguales: el que tiene y el que no tiene; el que sabe y el que todavía no".