"Cuando comencé a pensar en la peli me la imaginé diminuta; por eso no me dio miedo. Fue recién a semanas de iniciado el rodaje que me atacaron los nervios, el insomnio y la hipersensibilidad", dice Valeria Bertuccelli (48) en torno a su opera prima, La reina del miedo, que escribió, codirigió –junto a Fabiana Tiscornia– y protagonizó, y que le valió el premio a mejor actriz en la competencia de ficción internacional en el Sundance Film Festival 2018.