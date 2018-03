"Estamos en la penúltima semana del rodaje", anuncia diez minutos más tarde con una piel radiante que no atestigua su rutina diaria: "Me levanto todos los días a las 7am, me pasan a buscar a las 7:30 y tipo 20 vuelvo a casa, me baño –porque este personaje está muy sucio–, y me tiro en el sillón a relajar o a ver la escena del día siguiente".