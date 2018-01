–Sé que James te propuso convivir. ¿Cómo fue?

–No me lo esperaba. No fue algo que estuviera en los planes. Yo estaba en Madrid, enfocada en estudiar, y vivía con roomates de todo el mundo. James pensaba instalarse en Barcelona, pero cuando la relación empezó a florecer él cambió a Madrid, y me lo propuso. Al principio yo no sabía qué responderle. "Yo voy para vivir juntos. Si ya vivís con desconocidos…", me dijo. Me dejó en jaque y fue maravilloso.