La escena –explican a dúo– se remonta a principios de mayo. Ileana estaba muy descompuesta, y como no contemplaba la chance del bebé, decidió hacerse unos estudios. "Arranqué con una ecografía para descartar que fuera un problema en el estómago. Mientras me hacía la eco, el médico me mira y me dice: 'Acá se está formando una nueva vida. Vos estás embarazada'. Enseguida me largué a llorar. Volví a casa y se lo conté a Marti. Lloramos, nos abrazamos, todo junto…", rememora la rosarina.