–¿Qué tiene de especial este disco?

–Es mi sueño desde muy chica. Porque, de alguna manera, mi carrera de actriz me alejó del canto. Me dediqué a la tele y no me animaba a encararlo… Pero todos los que realmente me conocen saben que desde chiquita siempre dije que cuando fuera grande iba a ser cantante. Por eso, este disco es para mí la concreción más significativa de "cumplir un sueño".