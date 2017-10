-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

–Lo que más me gusta de mi carrera es preparar proyectos y filmarlos. Todo el resto lo veo como un precio a pagar para vivir estas muchas vidas en una que te ofrece esta profesión. No es el medio lo que más me entusiasma de mi profesión, sino el objeto de estudio propiamente dicho. No me gusta pensarlo como el precio de la fama.