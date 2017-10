–¿Lo abrirías a una carrera de cantante?

–¿Sabés que mucha gente me lo dijo? Para Yo soy así, Tita de Buenos Aires tuve que cantar las once canciones del disco de la película, que es extremadamente musical, y ensayar cada tango. Confieso que, a pesar de que la filmación terminó a fines del año pasado, sigo yendo a clases de canto. No sé si tendría un repertorio y me animaría, pero capaz que el día de mañana me encontrás cantando en algún barcito con un músico. Pero no haría una carrera en ese rubro, porque me da muchísima vergüenza. En la filmación, como cantaba desde Tita y con su estilo, no me asustaba… ¡Pero como Mercedes es otro tema! Sé que suena loco, pero yo actuando hago lo que sea. Actuando hago lo que sea. Si me indicás "tu personaje se tiene que desnudar", yo contesto: "Bueno, ningún problema". Ahora, me decís "ponete en bolas acá"… ¡y me muero!