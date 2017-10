Qué me vas a preguntar?", indaga Macarena Paz (26) mientras la maquillan y la peinan para la producción fotográfica. "No es de ansiosa, sino sólo que las entrevistas me ponen nerviosa. En cambio, frente a la cámara me siento más cómoda", explica la actriz y modelo de Multitalent Agency, que la semana pasada se sumó al team de Las Estrellas (eltrece). "Interpreto a Trinidad, la mucama del hotel, que se enamora del personaje que hace Nico Riera, aunque él no se da cuenta", relata la diosa. Revela que al igual que su personaje es "fresca, espontánea ¡y mete pata! Representar a Trini es muy divertido. Siempre me llamaban para hacer de mala… ¡Al fin me toca una mina dulce!", cuenta Maca.