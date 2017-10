–¿Dirías que con el tiempo aprendiste a lidiar con la cuestión mediática?

–Totalmente. Sufro mucho menos que antes. Respeto el trabajo del que me pregunta, pero me preservo. Es tu tarea hacerme la pregunta de mierda. Lo entiendo. Así son las cosas… No estoy preocupada por trabajar de algo que sea más importante que mi apellido. Me hago cargo de que soy Dalma Maradona, y de que además, soy actriz. Me formé. No es que "vi luz y entré". Ahora, por ejemplo, empecé a grabar una parodia del reality de Charlotte y Axel Caniggia para Sin codificar. ¡¿Sabés lo que es trabajar con Yayo, Anita Martínez y Migue Granados?! Estoy tentada todo el tiempo. Me vinieron a saludar los técnicos que hacían Cebollitas. ¡Pasaron 22 años! Para mí eso es importante… Por otro lado, tengo mucha suerte de hacer lo que me gusta. E incluso, a veces poder decir que no… Yo amo hacer cine. Me llamaron para un proyecto –no voy a decir cuál–, que cuando se desarrolló me hizo pensar: "¡Qué bueno que no estuve ahí!". Por eso me gusta generar mi propio trabajo.