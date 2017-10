Así y todo, el hombre de San Isidro se dio el gusto de dedicarle muchos años a su pasión: "Yo jugaba en la Reserva de Platense cuando todavía era Platense. Siempre fui muy metódico: me cuidaba mucho. Por el fútbol no fui de viaje de egresados. Pero a los 21 me pudrí de todo. Jugaba en Colegiales, no nos pagaban y la hinchada nos apretaba. Un día entraron calzados al vestuario y dije basta", sigue con su tema fetiche, antes de meterse en la recta final para las elecciones del 22 de octubre.