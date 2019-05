"Fue hace algún tiempo, Toto (16) y Juana (16) me dijeron que debían contarme algo importante y me citaron al cuarto", relató la protagonista de Cabaret –primera en la taquilla teatral– y jurado del Súper Bailando 2019. "Entré, cerraron la puerta, respiré profundo y empecé a transpirar", detalló. "´Mamá, estamos embarazados´, me dijeron. Y yo que ante cualquier charla con ellos me repito mentalmente ´Tengo que estar a la altura, predico libertad. Tengo que estar a la altura´, comencé con un speach sobre la elección de tenerlo o no, pero que yo los apoyaría sea cual fuese su decisión", relató con gracia.