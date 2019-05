Aunque en esta oportunidad no vio el partido (por los ensayos nocturnos de Despedida de soltero, que arranca este miércoles en el teatro Lola Membrives), ante la virulencia que cobró el tema el actor bajó los decibeles: "Creo, un poco frío y corriéndome del sentimiento, que hubo demasiados errores seguidos de los dos lados. Es una suma que da mal. Hay que poner un punto final, llamar a la calma y desdramatizar un poco todo. Entiendo la pasión y el enojo, pero lo más sensato sería parar. Después, lo que pienso me lo guardo, porque no soy Sai Baba, pero hay que apaciguar. Yo hice un chiste una vez, pero eso fue parte del folklore. Cuando la cosa está al límite hay que decir 'basta'".