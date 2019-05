"No tengo una posición ideológica tomada, pero de tenerla, tampoco la expondría", dice el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece). "¿Realmente mi pensamiento tendría algún efecto? Para pronunciarse así hay que saber, y yo no sé mucho ni de política, ni de controversias, ni de lo que sucede en Venezuela. Y el hecho de que esté dando esta entrevista no significa que deba dar opinión de todo. Como si lo que se dijese fuese interesante o el mundo lo esperase para funcionar", comenta.